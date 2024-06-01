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Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”

Події 13:25   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло” Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо «прильоту» в Харкові.

«Попередньо «приліт» у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється», – спершу написав мер.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попередили про повторні пуски КАБів на Харківщині.

Пізніше Терехов уточнив, що «удар прийшовся на близьке передмістя».

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо «прильоту» в Харкові.".