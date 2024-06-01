Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо «прильоту» в Харкові.

«Попередньо «приліт» у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється», – спершу написав мер.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попередили про повторні пуски КАБів на Харківщині.

Пізніше Терехов уточнив, що «удар прийшовся на близьке передмістя».

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15.