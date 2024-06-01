Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо «прильоту» в Харкові.
«Попередньо «приліт» у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється», – спершу написав мер.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попередили про повторні пуски КАБів на Харківщині.
Пізніше Терехов уточнив, що «удар прийшовся на близьке передмістя».
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо «прильоту» в Харкові.".