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У Харкові – вибух: повідомляли про пуски КАБів

Події 13:18   01.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові – вибух: повідомляли про пуски КАБів

Близько 13:15 у Харкові пролунав вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів і закликав бути в укриттях.

Про КАБ у напрямку Харкова повідомляли і в Повітряних силах ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:15 у Харкові пролунав вибух.".