У Харкові – вибух: повідомляли про пуски КАБів

Близько 13:15 у Харкові пролунав вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів і закликав бути в укриттях.

Про КАБ у напрямку Харкова повідомляли і в Повітряних силах ЗСУ.