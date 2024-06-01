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В Харькове – взрыв: сообщали о пусках КАБов

Происшествия 13:18   01.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове – взрыв: сообщали о пусках КАБов

Около 13:15 в Харькове раздался взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБ и призвал быть в укрытиях.

О КАБ в направлении Харькова сообщали и в Воздушных силах ВСУ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:15 в Харькове раздался взрыв.".