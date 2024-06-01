В Харькове – взрыв: сообщали о пусках КАБов

Около 13:15 в Харькове раздался взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБ и призвал быть в укрытиях.

О КАБ в направлении Харькова сообщали и в Воздушных силах ВСУ.