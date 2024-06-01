Live
  • Сб 01.06.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом

Суспільство 13:51   01.06.2024
Вікторія Яковенко
«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом

Голова Малоданилівської громади повідомив, що зафіксовано руйнування уламками в селі Чайківка.

«Постраждалих, попередньо, немає. Можливо буде обмежено газопостачання. Будьте обережні», – написав Гололобов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя». За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Жінка постраждала внаслідок удару РФ по передмістю Харкова – поліція
Жінка постраждала внаслідок удару РФ по передмістю Харкова – поліція
01.06.2024, 14:55
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 23:23
РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари
РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари
01.06.2024, 14:46
«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом
«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом
01.06.2024, 13:51
Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов
Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов
01.06.2024, 13:38

Новини за темою:

15:42
Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ
13:29
Два пенсіонери загинули у Вовчанській громаді через удари РФ
15:25
Росіяни утримують жителів Вовчанської громади в підвалі – прокуратура (відео)
15:57
«Ситуація важка, ворог не припиняє обстріли» – начальник Куп’янської МВА
12:06
Ранковий «приліт» по Харківщині: Мельник повідомляє про пораненого

Ви читали новину: ««Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади повідомив, що зафіксовано руйнування уламками в селі Чайківка.".