«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом
Голова Малоданилівської громади повідомив, що зафіксовано руйнування уламками в селі Чайківка.
«Постраждалих, попередньо, немає. Можливо буде обмежено газопостачання. Будьте обережні», – написав Гололобов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя». За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади повідомив, що зафіксовано руйнування уламками в селі Чайківка.".