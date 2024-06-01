«Зафіксовано руйнування» – голова громади під Харковом

Голова Малоданилівської громади повідомив, що зафіксовано руйнування уламками в селі Чайківка.

«Постраждалих, попередньо, немає. Можливо буде обмежено газопостачання. Будьте обережні», – написав Гололобов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя». За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.