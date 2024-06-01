Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

«Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя».