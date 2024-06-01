Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
«Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ліс, район, сінєгубов, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.".