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Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов

Події 13:38   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по лісосмузі Харківського району – Синєгубов

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

«Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 13:15. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що «удар припав на близьке передмістя».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.".