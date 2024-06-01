Россияне ударили по лесополосе Харьковского района – Синегубов

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

«Информация о разрушениях уточняется. На данный момент пострадавших нет», — отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».