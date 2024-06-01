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Россияне ударили по лесополосе Харьковского района – Синегубов

Происшествия 13:38   01.06.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили по лесополосе Харьковского района – Синегубов

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

«Информация о разрушениях уточняется. На данный момент пострадавших нет», — отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.".