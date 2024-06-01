Россияне ударили по лесополосе Харьковского района – Синегубов
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.
«Информация о разрушениях уточняется. На данный момент пострадавших нет», — отметил Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 13:15. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что «удар пришелся на близкий пригород».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ліс, лес, район, синегубов, Харьковский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили по лесополосе Харьковского района – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.".