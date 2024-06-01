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Жінка постраждала внаслідок удару РФ по передмістю Харкова – поліція

Події 14:55   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Жінка постраждала внаслідок удару РФ по передмістю Харкова – поліція

Осколкове поранення отримала 45-річна жінка через ворожий обстріл села Чайківка Малоданилівської громади.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, поранену шпиталізували. Обстріл стався близько 13:20. Внаслідок удару пошкоджений дах, паркан, газова труба.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Осколкове поранення отримала 45-річна жінка через ворожий обстріл села Чайківка Малоданилівської громади.".