Пожежа у Лозовій: одна жінка постраждала, 15 людей врятували (фото)
Повідомлення про пожежу у місті Лозова на Харківщині рятувальники отримали сьогодні, 12 грудня, об 11:09, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Загоряння сталося в підвальному приміщенні чотириповерхової офісної будівлі. Площа пожежі склала 12 м кв.
«З задимлених приміщень вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Ще одна жінка постраждала», – зазначили у ДСНС.
О 12:08 загоряння локалізували, о 12:45 – повністю загасили.
На місці працювали 17 рятувальників та чотири одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, вранці у ГУ ДСНС в Харківській області повідомляли, що протягом минулої доби у рятувальників регіону було 38 оперативних виїздів. Дев’ять пожеж виїжджали гасити спеціалісти. Займань через «прильоти» не було. Внаслідок побутових пожеж загинули четверо людей.
12 Грудня 2025 в 14:16