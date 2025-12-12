Пожежа у Лозовій: одна жінка постраждала, 15 людей врятували (фото)

Повідомлення про пожежу у місті Лозова на Харківщині рятувальники отримали сьогодні, 12 грудня, об 11:09, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Загоряння сталося в підвальному приміщенні чотириповерхової офісної будівлі. Площа пожежі склала 12 м кв.

«З задимлених приміщень вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Ще одна жінка постраждала», – зазначили у ДСНС.

О 12:08 загоряння локалізували, о 12:45 – повністю загасили.

На місці працювали 17 рятувальників та чотири одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, вранці у ГУ ДСНС в Харківській області повідомляли, що протягом минулої доби у рятувальників регіону було 38 оперативних виїздів. Дев’ять пожеж виїжджали гасити спеціалісти. Займань через «прильоти» не було. Внаслідок побутових пожеж загинули четверо людей.