Четверо людей загинули через побутові пожежі на Харківщині – ДСНС

Події 08:09   12.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників регіону було 38 оперативних виїздів. 

Дев’ять пожеж виїжджали гасити спеціалісти. Займань через “прильоти” не було, зазначили рятувальники. Внаслідок побутових пожеж загинули четверо людей.

“11 грудня сталася пожежа в приватному житловому будинку у місті Барвінкове Ізюмського району. В одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько 7 квадратних метрів. Загинули троє чоловіків. Причина виникнення пожежі — необережне поводження з вогнем”, – встановили фахівці.

А в ніч проти 12 грудня спалахнув приватний будинок у Слобідському районі Харкова. Горіли речі на площі 75 квадратних метрів. На місці події пожежники виявили тіло чоловіка 1962 року народження. Причина виникнення загоряння встановлюється.

