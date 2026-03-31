Горіли гілки та очерет: мешканка Солоницівської громади отримала опіки

Події 07:55   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що протягом минулої доби у рятувальників регіону було 59 оперативних виїздів. Також вони загасили 37 пожеж, які через обстріли вирували в Харківському, Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Так у Золочеві почалася пожежа після влучання БпЛА – спалахнула нежитлова будівля на площі 30 квадратних метрів. А у Великому Бурлуку після обстрілу палав раніше зруйнований будинок.

Окрім того, співробітники ДСНС ліквідували 18 пожеж в екосистемах.

“Внаслідок однієї з таких пожеж, що сталася о 17:44 у с. Південне Солоницівської громади Харківського району постраждала жінка 1950 р.н., яка отримала опіки рук та ніг. За межами однієї з вулиць горіли трава, гілля та очерет на площі 700 м кв. О 19:00 пожежу було ліквідовано”, – передають у повідомленні.

Також піротехніки виявили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“30 березня у селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу”, – додали у ДСНС.



  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 07:55;

