Горіли гілки та очерет: мешканка Солоницівської громади отримала опіки
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що протягом минулої доби у рятувальників регіону було 59 оперативних виїздів. Також вони загасили 37 пожеж, які через обстріли вирували в Харківському, Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області.
Так у Золочеві почалася пожежа після влучання БпЛА – спалахнула нежитлова будівля на площі 30 квадратних метрів. А у Великому Бурлуку після обстрілу палав раніше зруйнований будинок.
Окрім того, співробітники ДСНС ліквідували 18 пожеж в екосистемах.
“Внаслідок однієї з таких пожеж, що сталася о 17:44 у с. Південне Солоницівської громади Харківського району постраждала жінка 1950 р.н., яка отримала опіки рук та ніг. За межами однієї з вулиць горіли трава, гілля та очерет на площі 700 м кв. О 19:00 пожежу було ліквідовано”, – передають у повідомленні.
Також піротехніки виявили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.
“30 березня у селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу”, – додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 07:55;