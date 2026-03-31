Горели ветки и камыш: жительница Солоницевской громады получила ожоги

Происшествия 07:55   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в течение минувших суток у спасателей региона было 59 оперативных выездов. Также они потушили 37 пожаров, которые из-за обстрелов бушевали в Харьковском, Богодуховском, Изюмском, Чугуевском и Купянском районах области.

Так в Золочеве начался пожар после попадания БпЛА – загорелось нежилое здание на площади 30 квадратных метров. А в Великом Бурлуке после обстрела пылал ранее разрушенный дом.

Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали 18 пожаров в экосистемах.

«В результате одного из таких пожаров, который произошел в 17:44 в с. Южное Солоницевской громады Харьковского района пострадала женщина 1950 г.р., получившая ожоги рук и ног. За пределами одной из улиц горели трава, ветки и камыш на площади 700 квадратных метров. В 19:00 пожар был ликвидирован», – отметили спасатели.

Также пиротехники выявили и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов.

«30 марта в селе Куриловка Купянского района 66-летняя женщина натолкнулась на взрывоопасном предмете, который сдетонировал. В результате взрыва она получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение», – добавили в ГСЧС.

  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 07:55;

