Четверо людей погибли из-за бытовых пожаров на Харьковщине – ГСЧС
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей региона было 38 оперативных выездов.
Девять пожаров выезжали тушить специалисты. Возгораний из-за «прилетов» не было, отметили спасатели. В результате бытовых пожаров погибли четверо людей.
«11 декабря произошел пожар в частном жилом доме в городе Барвенково Изюмского района. В одной из комнат горели домашние вещи на площади около 7 квадратных метров. Погибли трое мужчин. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем», – установили специалисты.
А в ночь на 12 декабря загорелся частный дом в Слободском районе Харькова. Горела вещи на площади 75 квадратных метров. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 08:09;