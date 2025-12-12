Четверо людей погибли из-за бытовых пожаров на Харьковщине – ГСЧС

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей региона было 38 оперативных выездов.

Девять пожаров выезжали тушить специалисты. Возгораний из-за «прилетов» не было, отметили спасатели. В результате бытовых пожаров погибли четверо людей.

«11 декабря произошел пожар в частном жилом доме в городе Барвенково Изюмского района. В одной из комнат горели домашние вещи на площади около 7 квадратных метров. Погибли трое мужчин. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем», – установили специалисты.

А в ночь на 12 декабря загорелся частный дом в Слободском районе Харькова. Горела вещи на площади 75 квадратных метров. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается.