Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявляет о затягивании суда

В Харьковском райсуде 11 декабря состоялось заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала. Обвиняемый Сергей Гайдаш – водитель автомобиля «Zeekr», который снес железобетонную остановку, – явился, однако не пришли его защитники, поэтому рассмотрения по существу не было.

«Сегодня, можно сказать, что состоялось судебное заседание, но не явились оба защитника Гайдаша. Вроде бы защитница находится в отпуске, а другой защитник – в другом судебном заседании», – рассказал МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев.

По его словам, на суде лишь продлили срок действия дополнительных процессуальных обязанностей Гайдаша – без разрешения следователя, прокурора или суда он не может покидать место жительства; должен прибывать в суд по первому требованию; информировать следователя, прокурора или суд об изменении места жительства или пребывания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт.

«Таким образом, дело по существу не слушали, а только продлили дополнительные обязанности. Мы, как потерпевшие и представитель потерпевших, считаем, что это спланированное затягивание судебного разбирательства. Потому что на предыдущем судебном заседании якобы заболел Гайдаш, а на это судебное заседание не явились защитники. То есть таким образом затягивается судебное разбирательство», – считает Журавлев.

Напомним, днем 12 мая на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт.