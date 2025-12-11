Live

Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявляет о затягивании суда

Происшествия 18:32   11.12.2025
Елена Нагорная
Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявляет о затягивании суда

В Харьковском райсуде 11 декабря состоялось заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала. Обвиняемый Сергей Гайдаш – водитель автомобиля «Zeekr», который снес железобетонную остановку, – явился, однако не пришли его защитники, поэтому рассмотрения по существу не было.

«Сегодня, можно сказать, что состоялось судебное заседание, но не явились оба защитника Гайдаша. Вроде бы защитница находится в отпуске, а другой защитник – в другом судебном заседании», – рассказал МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев.

По его словам, на суде лишь продлили срок действия дополнительных процессуальных обязанностей Гайдаша – без разрешения следователя, прокурора или суда он не может покидать место жительства; должен прибывать в суд по первому требованию; информировать следователя, прокурора или суд об изменении места жительства или пребывания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт.

«Таким образом, дело по существу не слушали, а только продлили дополнительные обязанности. Мы, как потерпевшие и представитель потерпевших, считаем, что это спланированное затягивание судебного разбирательства. Потому что на предыдущем судебном заседании якобы заболел Гайдаш, а на это судебное заседание не явились защитники. То есть таким образом затягивается судебное разбирательство», – считает Журавлев.

Напомним, днем 12 мая на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт.

Читайте также: На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
11.12.2025, 10:12
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
10.12.2025, 23:00
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
11.12.2025, 13:49
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
11.12.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
11.12.2025, 16:49
Вывод войск РФ из Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский
Вывод войск РФ из Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский
11.12.2025, 19:07

Новости по теме:

11.12.2025
На Харьковщине сбили пешехода: водитель покинул место ДТП, нашли ли его
10.12.2025
В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни
08.12.2025
В Харькове водитель сбил мужчину и уехал с места ДТП: полиция ищет свидетелей
08.12.2025
«Не дошел домой 300 метров»: харьковский полицейский погиб в ДТП
07.12.2025
Смертельное ДТП произошло на проспекте Аэрокосмическом в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявляет о затягивании суда», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 18:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвиняемый Сергей Гайдаш – водитель автомобиля «Zeekr», который снес железобетонную остановку, – явился, однако не пришли его защитники, поэтому рассмотрения по существу не было.".