Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявил о срыве заседания суда

Оригинально 17:29   26.11.2025
Елена Нагорная
Снес остановку с женщиной под Харьковом: адвокат заявил о срыве заседания суда

В Харьковском райсуде 26 ноября должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала. Однако обвиняемый Сергей Гайдаш — водитель автомобиля «Zeekr», снесшего железобетонную остановку, — не явился, поэтому слушание перенесли.

Как рассказал МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев, заседание не состоялось, поскольку обвиняемый якобы заболел.

«Сторона защиты предоставила документы сомнительного характера о том, что обвиняемый находится на стационарном лечении, но в этих документах не указано о стационарном лечении. По нашему ходатайству суд будет делать запрос относительно того, действительно ли обвиняемый находится на лечении и нужна ли была госпитализация. Поскольку если она не была нужна, это является неуважительной причиной неявки на судебное заседание. И это может быть основанием для изменения меры пресечения», — пояснил Журавлев.

Следующее заседание назначили на 10:30 11 декабря.

«По моему мнению и мнению потерпевших, это затягивание судебного процесса с целью как можно дольше избегать уголовной ответственности. Ведь сегодня мы могли поработать целый день, у судьи было время, чтобы изучить практически все письменные материалы. То есть это, на наш взгляд, спланированный срыв судебного заседания под прикрытием этой медицинской документации», — добавил правозащитник.

Напомним, днем 12 мая на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт.

