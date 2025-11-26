Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявив про зрив засідання суду

У Харківському райсуді 26 листопада мало відбутися засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. Однак обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку, – не з’явився, тому слухання перенесли.

Як розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов, засідання не відбулося, оскільки обвинувачений нібито захворів.

“Сторона захисту надала документи сумнівного характеру стосовно того, що обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуванні, але в тих документах не зазначено про стаціонарне лікування. За нашим клопотанням суд буде робити запит стосовно того, чи перебуває дійсно обвинувачений на лікуванні й чи потрібна була госпіталізація. Оскільки якщо вона не була потрібна, це є неповажною причиною неприбуття до судового засідання. І це може бути підставою для зміни запобіжного заходу”, – пояснив Журавльов.

Наступне засідання призначили на 10:30 11 грудня.

“На мою думку та думку потерпілих, це затягування судового процесу з метою якомога довше уникати кримінальної відповідальності. Адже сьогодні ми могли попрацювати цілий день, у судді був час, аби дослідити практично всі письмові матеріали. Тобто це на наш погляд спланований зрив судового засідання, прикриваючись цією медичною документацією”, – додав правозахисник.

Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт.