Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
Автомобіль Toyota вдень 23 листопада патрульні зупинили на вулиці Гвардійців-Широнінців за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування інспектори запідозрили, що водійка вживала спиртне, тож запропонували їй пройти відповідний огляд, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Громадянка відмовилась. Аби уникнути адміністративної відповідальності водійка почала пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди жінка вирішила запропонувати суму у 40 тисяч гривень”, – розповіли патрульні.
Патрульні від хабаря відмовилися й викликали слідчо-оперативну групу. На жінку склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харківщина – на четвертому місці в Україні за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього руху. Станом на кінець жовтня у регіоні налічувалося близько 126 тисяч гривень неоплачених штрафів. Найчастіше в Україні порушують ПДР люди віком від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 мільйона гривень боргів).
24 Листопада 2025 в 18:02