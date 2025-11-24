Live

Водитель в Харькове предлагала копам 20, а затем 40 тысяч: чем это закончилось

Общество 18:02   24.11.2025
Елена Нагорная
Водитель в Харькове предлагала копам 20, а затем 40 тысяч: чем это закончилось Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Автомобиль Toyota днем 23 ноября патрульные остановили на улице Гвардейцев-Широнинцев за нарушение ПДД.

В ходе общения инспекторы заподозрили, что водитель употребляла спиртное, поэтому предложили ей пройти соответствующий осмотр, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Гражданка отказалась. Чтобы избежать административной ответственности, водитель начала предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды женщина решила предложить сумму в 40 тысяч гривен», — рассказали патрульные.

Патрульные от взятки отказались и вызвали следственно-оперативную группу. На женщину составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы передадут в суд.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьковщина – на четвертом месте в Украине по количеству штрафов за нарушение ПДД. По состоянию на конец октября в регионе насчитывалось около 126 тысяч гривен неоплаченных штрафов. Чаще других в Украине нарушают ПДД люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 миллиона гривен долгов).

Читайте также: В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета

 

Автор: Елена Нагорная
