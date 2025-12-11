Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду

У Харківському райсуді 11 грудня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – з’явився, проте не прийшли його захисники, тому розгляду по суті не було.

“Сьогодні, можна сказати, що відбулося судове засідання, але не з’явилися обидва захисники Гайдаша. Начебто захисниця перебуває у відпустці, а інший захисник – в іншому судовому засіданні”, – розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов.

За його словами, на суді лише продовжили строк дії додаткових процесуальних обов’язків Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.

“Таким чином справу по суті не слухали, а лише продовжили додаткові обов’язки. Ми, як потерпілі і представник потерпілих, вважаємо, що це сплановане затягування судового розгляду. Тому що на попередньому судовому засіданні начебто захворів Гайдаш, а в це судове засідання не з’явилися захисники. Тобто таким чином затягується судовий розгляд”, – вважає Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт.