Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду
У Харківському райсуді 11 грудня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – з’явився, проте не прийшли його захисники, тому розгляду по суті не було.
“Сьогодні, можна сказати, що відбулося судове засідання, але не з’явилися обидва захисники Гайдаша. Начебто захисниця перебуває у відпустці, а інший захисник – в іншому судовому засіданні”, – розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов.
За його словами, на суді лише продовжили строк дії додаткових процесуальних обов’язків Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.
“Таким чином справу по суті не слухали, а лише продовжили додаткові обов’язки. Ми, як потерпілі і представник потерпілих, вважаємо, що це сплановане затягування судового розгляду. Тому що на попередньому судовому засіданні начебто захворів Гайдаш, а в це судове засідання не з’явилися захисники. Тобто таким чином затягується судовий розгляд”, – вважає Журавльов.
Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт.
Читайте також: На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 18:32;