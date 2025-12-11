Live

Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду

Події 18:32   11.12.2025
Олена Нагорна
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду

У Харківському райсуді 11 грудня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – з’явився, проте не прийшли його захисники, тому розгляду по суті не було.

Сьогодні, можна сказати, що відбулося судове засідання, але не з’явилися обидва захисники Гайдаша. Начебто захисниця перебуває у відпустці, а інший захисник – в іншому судовому засіданні”, – розповів МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов.

За його словами, на суді лише продовжили строк дії додаткових процесуальних обов’язків Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт.

“Таким чином справу по суті не слухали, а лише продовжили додаткові обов’язки. Ми, як потерпілі і представник потерпілих, вважаємо, що це сплановане затягування судового розгляду. Тому що на попередньому судовому засіданні начебто захворів Гайдаш, а в це судове засідання не з’явилися захисники. Тобто таким чином затягується судовий розгляд”, – вважає Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду. Підготовче засідання суд провів 1 вересня, а 22 жовтня Гайдашу зачитали обвинувальний акт.

Читайте також: На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський
Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський
11.12.2025, 19:07
«Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)
«Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)
11.12.2025, 16:16
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
11.12.2025, 17:59
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
11.12.2025, 14:47
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
11.12.2025, 17:23
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
11.12.2025, 13:49

Новини за темою:

11.12.2025
На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його
10.12.2025
У ДТП на Харківщині стали частіше травмуватися пішоходи: які дні небезпечні
08.12.2025
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
08.12.2025
«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
07.12.2025
Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 18:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – з’явився, проте не прийшли його захисники, тому розгляду по суті не було.".