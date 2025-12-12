Live

Пожар в Лозовой: одна женщина пострадала, 15 человек спасли (фото)

Общество 14:16   12.12.2025
Виктория Яковенко
Пожар в Лозовой: одна женщина пострадала, 15 человек спасли (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в городе Лозовая в Харьковской области спасатели получили сегодня, 12 декабря, в 11:09, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в подвальном помещении четырехэтажного офисного здания. Площадь пожара составила 12 м кв.

«Из задымленных помещений пожарные с помощью автолестницы спасли 15 человек. Еще одна женщина пострадала», — отметили в ГСЧС.

В 12:08 возгорание локализовали, в 12:45 — полностью потушили.

На месте работали 17 спасателей и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что за прошедшие сутки у спасателей региона было 38 оперативных выездов. Девять пожаров выезжали тушить специалисты. Возгораний из-за «прилетов» не было. В результате бытовых пожаров погибли четыре человека.

Читайте также: БпЛА атаковали одну из громад Харьковщины: возросло количество пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
