Пожар в Лозовой: одна женщина пострадала, 15 человек спасли (фото)
Сообщения о пожаре в городе Лозовая в Харьковской области спасатели получили сегодня, 12 декабря, в 11:09, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло в подвальном помещении четырехэтажного офисного здания. Площадь пожара составила 12 м кв.
«Из задымленных помещений пожарные с помощью автолестницы спасли 15 человек. Еще одна женщина пострадала», — отметили в ГСЧС.
В 12:08 возгорание локализовали, в 12:45 — полностью потушили.
На месте работали 17 спасателей и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что за прошедшие сутки у спасателей региона было 38 оперативных выездов. Девять пожаров выезжали тушить специалисты. Возгораний из-за «прилетов» не было. В результате бытовых пожаров погибли четыре человека.
Читайте также: БпЛА атаковали одну из громад Харьковщины: возросло количество пострадавших
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, Лозова, Лозовая, пожары, пострадала, спасли, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожар в Лозовой: одна женщина пострадала, 15 человек спасли (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 14:16;