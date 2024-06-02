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Синєгубов: за минулу добу на Харківщині – дві постраждалі від обстрілів

Події 08:57   02.06.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: за минулу добу на Харківщині – дві постраждалі від обстрілів Село Івашки, фото – телеграм Олега Синєгубова

Про обстріли Харківщини протягом минулої доби розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 20:50 внаслідок мінометного обстрілу с. Перовське Богодухівського району були пошкоджені три приватні будинки.

О 20:40 окупанти з артилерії обстріляли с. Івашки Золочівської громади. Пошкоджені три будинки, господарчі споруди, енергомережі.


Село Івашки, фото – телеграм Олега Синєгубова

О 13:50 від удару КАБ по с. Чайківка Харківського району постраждали дві жінки, пошкоджений приватний будинок.

О 13:16 обстрілу КАБ зазнав району населеного пункту Лісове.

О 12:00 через обстріл с. Богуславка Ізюмського району пошкоджене приміщення складу.

Об 11:30 у с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілу спалахнула господарча споруда.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Харківщини протягом минулої доби розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".