Как выглядит Студенок после пожара, ситуация с возгораниями сейчас (видео)
В селе Студенок на Харьковщине ликвидируют последствия масштабного пожара, в результате которого пострадала треть жилых домов, более 100 – разрушены.
«С руководством района и Оскольской громады проработали план действий по оперативному восстановлению населенного пункта. Местным жителями оказываем помощь в оформлении документов для получения компенсаций по программе «єВідновлення», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
Сейчас в области зафиксировано 14 очагов пожаров разной степени, их площадь – около 720 га. Наиболее опасный из них – на Изюмском направлении, огонь угрожает селу Андреевка.
«При необходимости к эвакуации готовы пять улиц. Для ликвидации возгорания задействованы все подразделения ГСЧС – это более 500 спасателей и более 100 единиц спецтехники», — отметил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: Андреевка, дома, пожары, синегубов, студенок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Студенок на Харьковщине ликвидируют последствия масштабного пожара, в результате которого пострадала треть жилых домов, более 100 – разрушены.".