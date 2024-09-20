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Как выглядит Студенок после пожара, ситуация с возгораниями сейчас (видео)

Репортаж 12:53   20.09.2024
Виктория Яковенко
Как выглядит Студенок после пожара, ситуация с возгораниями сейчас (видео) скриншот

В селе Студенок на Харьковщине ликвидируют последствия масштабного пожара, в результате которого пострадала треть жилых домов, более 100 – разрушены.

«С руководством района и Оскольской громады проработали план действий по оперативному восстановлению населенного пункта. Местным жителями оказываем помощь в оформлении документов для получения компенсаций по программе «єВідновлення», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас в области зафиксировано 14 очагов пожаров разной степени, их площадь – около 720 га. Наиболее опасный из них – на Изюмском направлении, огонь угрожает селу Андреевка.

«При необходимости к эвакуации готовы пять улиц. Для ликвидации возгорания задействованы все подразделения ГСЧС – это более 500 спасателей и более 100 единиц спецтехники», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Студенок на Харьковщине ликвидируют последствия масштабного пожара, в результате которого пострадала треть жилых домов, более 100 – разрушены.".