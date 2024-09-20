Что с больницей в центре Харькова, вблизи которой упал КАБ: данные Синегубова

Медучреждение в центре Харькова, недалеко от которого был «прилет» около 22:40, функционирует, пациенты не пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он также проинформировал, что значительных повреждений помещений нет, в одном из корпусов повреждено остекление окон.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. Известно о четверых пострадавших, среди которых 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс.