Що з лікарнею в центрі Харкова, поблизу якої влучив КАБ: дані Синєгубова
Медзаклад у центрі Харкова, неподалік якого був “приліт” близько 22:40, функціонує, пацієнти не постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він також поінформував, що значних пошкоджень приміщень немає, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина із гострою реакцією на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: больница, вибух, Олег Синегубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 23:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медзаклад у центрі Харкова, неподалік якого був “приліт” близько 22:40, функціонує, пацієнти не постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".