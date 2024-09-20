Що з лікарнею в центрі Харкова, поблизу якої влучив КАБ: дані Синєгубова

Медзаклад у центрі Харкова, неподалік якого був “приліт” близько 22:40, функціонує, пацієнти не постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що значних пошкоджень приміщень немає, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина із гострою реакцією на стрес.