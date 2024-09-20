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Новый график отключений света в Харькове и области с 21 по 27 сентября

Общество 13:35   20.09.2024
Виктория Яковенко
Новый график отключений света в Харькове и области с 21 по 27 сентября

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 21 по 27 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым – вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», – объяснили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 21 по 27 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".