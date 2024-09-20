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Новий графік відключень світла в Харкові та області з 21 по 27 вересня

Суспільство 13:35   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Новий графік відключень світла в Харкові та області з 21 по 27 вересня

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 21 по 27 вересня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання», – пояснили енергетики.

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 Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 13:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 21 по 27 вересня опублікували в АТ «Харківобленерго».".