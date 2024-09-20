Новий графік відключень світла в Харкові та області з 21 по 27 вересня

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 21 по 27 вересня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання», – пояснили енергетики.