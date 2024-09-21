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На півночі Харківщини росіяни самовільно залишають позиції – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:12   21.09.2024
Вікторія Яковенко
На півночі Харківщини росіяни самовільно залишають позиції – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника відмічаються випадки самовільного залишення позицій, повідомили в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.

«В районі Липців ворог посилив підрозділи на передових позиціях. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснює підготовку до поновлення штурмових дій. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив спробу переміщення двох одиниць мототехніки в напрямку передових позицій 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, які підірвалися на мінах», – розповіли захисники.

Втрати ворога за минулу добу склали 80 осіб, з них безповоротні – 27, санітарні – 53. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 88 одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте також: Три атаки в районі Вовчанська, 19 – на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника відмічаються випадки самовільного залишення позицій, повідомили в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.".