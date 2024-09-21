На півночі Харківщини росіяни самовільно залишають позиції – ОТУВ «Харків»

Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника відмічаються випадки самовільного залишення позицій, повідомили в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.

«В районі Липців ворог посилив підрозділи на передових позиціях. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснює підготовку до поновлення штурмових дій. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив спробу переміщення двох одиниць мототехніки в напрямку передових позицій 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, які підірвалися на мінах», – розповіли захисники.

Втрати ворога за минулу добу склали 80 осіб, з них безповоротні – 27, санітарні – 53. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 88 одиниць озброєння та військової техніки.