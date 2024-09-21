Три атаки в районі Вовчанська, 19 – на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії супротивника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.