Три атаки в районі Вовчанська, 19 – на Куп’янському напрямку – дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії супротивника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 08:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".