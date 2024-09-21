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Три атаки в районі Вовчанська, 19 – на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

Суспільство 08:13   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Три атаки в районі Вовчанська, 19 – на Куп’янському напрямку – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії супротивника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".