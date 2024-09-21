Відомий виш постраждав через удар КАБ по Харкову – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про стан постраждалих внаслідок вечірніх «прильотів» по Харкову 20 вересня та їхні наслідки.
«Постраждали 15 людей, серед них три дитини. Стан середньої важкості, вони знаходяться у лікарні», – зазначив мер.
Також він детально описав, які об’єкти постраждали через удари.
«Перше влучання було біля центральної лікарні Харкова. Тут постраждали готелі, зараз працюють наші комунальні служби. Адже були пошкоджені колії, контактна мережа, «Міськсвітло» працює. Допомагаємо закривати контури. Крім цього, постраждав університет. Другий удар – по Холодногірському району. Там постраждали 19 будинків. Інший удар – по Київському району. Там ніхто не постраждав», – повідомив мер.
Він уточнив, що через «приліт» постраждав ХНУ ім. Каразіна.
«Студенти вимушені навчатися в режимі онлайн. Тому тут ніхто не перебував. Але пошкодження є, вилетіли вікна», – додав Терехов.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із них троє – діти. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 13 постраждалих. Наслідки показали у поліції та облпрокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про стан постраждалих внаслідок вечірніх «прильотів» по Харкову 20 вересня та їхні наслідки.".