Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате вечерних «прилетов» по ​​Харькову 20 сентября и их последствиях.

«Пострадали 15 человек, в том числе три ребенка. Состояние средней тяжести, они находятся в больнице», — отметил мэр.

Также он подробно описал, какие объекты пострадали из-за ударов.

«Первое попадание было возле центральной больницы Харькова. Здесь пострадали гостиницы, сейчас работают наши коммунальные службы. Ведь пострадали пути, контактная сеть, «Горсвет» работает. Помогаем закрывать контуры. Кроме того, пострадал университет. Второй удар – по Холодногорскому району. Там пострадали 19 домов. Другой удар – по Киевскому району. Там никто не пострадал», – сообщил мэр.

Он уточнил, что из-за «прилета» пострадал ХНУ им. Каразина.

«Студенты вынуждены учиться в режиме онлайн. Поэтому здесь никто не находился. Но повреждения есть, вылетели окна», – добавил Терехов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский — на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из них трое — дети. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают про 13 пострадавших. Последствия показали в полиции и облпрокуратуре.