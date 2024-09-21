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Понад 20 постраждалих і 2 загиблих – Синєгубов про удари по Харкову й області

Суспільство 09:08   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Понад 20 постраждалих і 2 загиблих – Синєгубов про удари по Харкову й області Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки «прильотів» по Харкову й області за добу.

За даними Синєгубова, внаслідок вечірнього обстрілу Холодногірського району Харкова частково пошкоджені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Тут постраждали сім осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років та дівчинка 17 років – у всіх гостра реакція на стрес).

У Київському районі внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

А в Шевченківському – горів автомобіль, пошкоджені два кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали чотири людини.

«16:56 Слобідський район. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних автомобілів, 3 легкові авто. Постраждали 2 особи. 16:49 Слобідський район. Постраждав 61-річний чоловік», – додав Синєгубов.

О 15:15 внаслідок обстрілу села Новоосинове загинули дві людини. Постраждали дві жінки. Також постраждалі були в селах Івашки та Шестаково.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє – діти. Наслідки показали у ГУНП у Харківській області та облпрокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки «прильотів» по Харкову й області за добу.".