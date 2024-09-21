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Более 20 пострадавших и 2 погибших – Синегубов об ударах по Харькову и области

Общество 09:08   21.09.2024
Виктория Яковенко
Более 20 пострадавших и 2 погибших – Синегубов об ударах по Харькову и области Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях «прилетов» по ​​Харькову и области за сутки.

По данным Синегубова, в результате вечерних обстрелов Холодногорского района Харькова частично повреждены шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. Здесь пострадали семь человек (из них 3 ребенка: девочка 10 лет, мальчик 12 лет и девочка 17 лет – у всех острая реакция на стресс).

В Киевском районе в результате обстрела горела трава на площади 1 га.

А в Шевченковском — горел автомобиль, повреждены два киоска, остекление зданий областной больницы, гостиница. Пострадали четыре человека.

«16:56 Слободской район. В результате обстрела горела трава. Повреждено остекление 150 окон зданий, автобус, 7 грузовых автомобилей, 3 легковых автомобиля. Пострадали 2 человека. 16:49 Слободской район. Пострадал 61-летний мужчина», — добавил Синегубов.

В 15:15 в результате обстрела села Новоосиново погибли два человека. Пострадали две женщины. Также пострадавшие были в селах Ивашки и Шестаково.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский —  на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое — дети. Последствия показали в ГУНП в Харьковской области и облпрокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях «прилетов» по ​​Харькову и области за сутки.".