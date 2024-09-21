Более 20 пострадавших и 2 погибших – Синегубов об ударах по Харькову и области
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях «прилетов» по Харькову и области за сутки.
По данным Синегубова, в результате вечерних обстрелов Холодногорского района Харькова частично повреждены шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. Здесь пострадали семь человек (из них 3 ребенка: девочка 10 лет, мальчик 12 лет и девочка 17 лет – у всех острая реакция на стресс).
В Киевском районе в результате обстрела горела трава на площади 1 га.
А в Шевченковском — горел автомобиль, повреждены два киоска, остекление зданий областной больницы, гостиница. Пострадали четыре человека.
«16:56 Слободской район. В результате обстрела горела трава. Повреждено остекление 150 окон зданий, автобус, 7 грузовых автомобилей, 3 легковых автомобиля. Пострадали 2 человека. 16:49 Слободской район. Пострадал 61-летний мужчина», — добавил Синегубов.
В 15:15 в результате обстрела села Новоосиново погибли два человека. Пострадали две женщины. Также пострадавшие были в селах Ивашки и Шестаково.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский — на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое — дети. Последствия показали в ГУНП в Харьковской области и облпрокуратуре.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: область, обстрел, погибли, пострадавшие, прилеты, синегубов, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 20 пострадавших и 2 погибших – Синегубов об ударах по Харькову и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 09:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях «прилетов» по Харькову и области за сутки.".