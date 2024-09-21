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Більшість трамваїв й тролейбусів повернулись на маршрути у Харкові

Суспільство 16:48   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Більшість трамваїв й тролейбусів повернулись на маршрути у Харкові Фото: Пресслужба ХМР

У Харкові більшість трамваїв та тролейбусів, які змінили маршрути через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури, відновили роботу у звичному режимі.

Як повідомили у Харківській міськраді, зараз не курсує лише трамвай №12.

Крім цього, за зміненими маршрутами продовжує курсувати низка тролейбусів:

№2 (частина 1): від розворотного кола «Пр. Жуковського» до пл. Конституції;

№2 (частина 2): від розворотного кола «Пр. Перемоги» до пр. Незалежності;

№18: від розворотного кола «Лікарня швидкої допомоги» до пр. Незалежності.

Читайте також: У Харкові змінили маршрути трамваї й тролейбуси: причина і як курсують

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові більшість трамваїв та тролейбусів, які змінили маршрути через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури, відновили роботу у звичному режимі.".