Більшість трамваїв й тролейбусів повернулись на маршрути у Харкові
Фото: Пресслужба ХМР
У Харкові більшість трамваїв та тролейбусів, які змінили маршрути через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури, відновили роботу у звичному режимі.
Як повідомили у Харківській міськраді, зараз не курсує лише трамвай №12.
Крім цього, за зміненими маршрутами продовжує курсувати низка тролейбусів:
№2 (частина 1): від розворотного кола «Пр. Жуковського» до пл. Конституції;
№2 (частина 2): від розворотного кола «Пр. Перемоги» до пр. Незалежності;
№18: від розворотного кола «Лікарня швидкої допомоги» до пр. Незалежності.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, міськрада, маршрут, трамвай, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові більшість трамваїв та тролейбусів, які змінили маршрути через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури, відновили роботу у звичному режимі.".