У Харкові змінили маршрути трамваї й тролейбуси: причина і як курсують
Через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів трамваї №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 27 і тролейбуси №2, 3, 6, 11, 18, 27 тимчасово змінили маршрути, повідомили у Харківській міськраді.
Зараз трамваї курсують так:
№3, 7 і 12: не курсують;
№1: від розворотного кола «Іванівка» до розворотного кола «Вул. Європейська», через вул. Велику Панасівську, пров. Лосівський, пров. Пискунівський, проїзд Рогатинський, вул. Клочківську;
№6 і 8: від розворотного кола «602-й мікрорайон» до розворотного кола «Вул. Одеська», через вул. Кошкіна та вул. Морозова;
№20: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Іванівка», через проїзд Рогатинський та вул. Велику Панасівську;
№27: від розворотного кола «Салтівське» до парку Машинобудівників.
Тролейбуси курсують так:
№2 (частина 1): від розворотного кола «Пр. Жуковського» до пл. Конституції;
№2 (частина 2): від розворотного кола «Пр. Перемоги» до пр. Незалежності;
№3: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»;
№6: від розворотного кола «Ст. Основа» до розворотного кола «Парк Зустріч», через пр. Аерокосмічний і пр. Байрона;
№18: від розворотного кола «Лікарня швидкої допомоги» до ст. м. «Наукова».
Тролейбусні маршрути №13 і 20 продовжено до пл. Конституції, через вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова.
Тролейбусні маршрути №11 і 27 буде замінено автобусами.
Додатково введені тимчасові автобусні маршрути:
– «Вул. Одеська – вул. Університетська», що курсуватиме на пр. Аерокосмічному;
– «Новожанове – Кінний ринок», через вул. Москалівську, вул. Гольдбергівську, вул. Молочну;
– «Універмаг «Харків» – вокзал «Харків-Пасажирський», через пр. Героїв Харкова, пл. Конституції, пл. Павлівську, пл. Сергіївську, вул. Полтавський Шлях та вул. Євгена Котляра.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, міськрада, маршрут, трамваи, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 10:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів трамваї №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 27 і тролейбуси №2, 3, 6, 11, 18, 27 тимчасово змінили маршрути, повідомили у Харківській міськраді.".