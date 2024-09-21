В Харькове изменили маршруты трамваи и троллейбусы: причина и как курсируют
Из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры в результате обстрелов трамваи №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 27 и троллейбусы №2, 3, 6, 11, 18, 27 временно изменили маршруты, сообщили в Харьковском горсовете.
Сейчас трамваи курсируют следующим образом:
№3, 7 и 12: не курсируют;
№1: от разворотного круга «Ивановка» до разворотного круга «Ул. Европейская», через ул. Большая Панасовская, пер. Лосовский, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский, ул. Клочковскую;
№6 и 8: от разворотной цепи «602-й микрорайон» до разворотной цепи «Ул. Одесская», через ул. Кошкина и ул. Морозова;
№20: от разворотного круга «Пр. Победы» до разворота «Ивановка», через проезд Рогатинский и ул. Большую Панасовскую;
№27: от разворотного круга «Салтовское» до парка Машиностроителей.
Троллейбусы курсируют так:
№2 (часть 1): от разворотной цепи «Пр. Жуковского» до пл. Конституции;
№2 (часть 2): от разворотной цепи «Пр. Победы» до пр. Независимости;
№3: от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
№6: от разворотного круга «Ст. Основа» к разворотному кругу «Парк Встреча», через пр. Аэрокосмический и пр. Байрона;
№18: от разворотного круга «Больница скорой помощи» до ст. м. «Научная».
Троллейбусные маршруты №13 и 20 продлены до пл. Конституции через ул. Богдана Хмельницкого и пр. Героев Харькова.
Троллейбусные маршруты №11 и 27 будут заменены автобусами.
Дополнительно введены временные автобусные маршруты:
– «Ул. Одесская – ул. Университетская», что будет курсировать на пр. Аэрокосмическом;
– «Новожаново – Конный рынок», через ул. Москалевская, ул. Гольдберговская, ул. Молочную;
– «Универмаг «Харьков» – вокзал «Харьков-Пассажирский», через пр. Героев Харькова, пл. Конституции, пл. Павловская, пл. Сергеевская, ул. Полтавский Шлях и ул. Евгения Котляра.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 10:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры в результате обстрелов трамваи №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 27 и троллейбусы №2, 3, 6, 11, 18, 27 временно изменили маршруты, сообщили в Харьковском горсовете.".