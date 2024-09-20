Жители Москалевки и района Старого цирка в Харькове будут без света в субботу
Потребители части Новобаварского района Харькова (Москалевки и района Старого цирка) будут обесточены с 8:00 до 18:00 21 сентября.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и объяснили временные неудобства необходимостью провести неотложные ремонтные работы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", москалевка, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребители части Новобаварского района Харькова (Москалевки и района Старого цирка) будут обесточены с 8:00 до 18:00 21 сентября.".