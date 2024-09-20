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Жители Москалевки и района Старого цирка в Харькове будут без света в субботу

Общество 19:19   20.09.2024
Елена Нагорная
Жители Москалевки и района Старого цирка в Харькове будут без света в субботу

Потребители части Новобаварского района Харькова (Москалевки и района Старого цирка) будут обесточены с 8:00 до 18:00 21 сентября.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и объяснили временные неудобства необходимостью провести неотложные ремонтные работы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребители части Новобаварского района Харькова (Москалевки и района Старого цирка) будут обесточены с 8:00 до 18:00 21 сентября.".