Жители Москалевки и района Старого цирка в Харькове будут без света в субботу

Потребители части Новобаварского района Харькова (Москалевки и района Старого цирка) будут обесточены с 8:00 до 18:00 21 сентября.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и объяснили временные неудобства необходимостью провести неотложные ремонтные работы.

Читайте также: На три дня ограничат движение транспорта в одном из районов Харькова