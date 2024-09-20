На три дня ограничат движение транспорта в одном из районов Харькова

С 8:30 до 17:00 с 23 по 25 сентября движение транспорта будет запрещено по ул. Молочная, на участке от ул. Георгия Тарасенко в пер. Ковача из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Руставели, Георгия Тарасенко, Богдана Хмельницкого, пл. Небесной сотни, пл. Защитников Украины, пр. Аэрокосмическим и др.

Также в этот период не будут ходить трамваи по ул. Молочной и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова.

В это время трамваи будут курсировать так:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

В этот период не будут ходить автобусы по ул. Молочной, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Ковача. На время ремонта автобусы будут курсировать так:

№32: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – ул. Молочная — пер. Ковача – пер. Власовский – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пр. Аэрокосмический – ул. Одесская – ул. Харьковская – ул. Силикатная – ул. Свистуновская – ул. Ильи Коваля (в обратном направлении: ул. Гостомельская – ул. Радиотехническая – Карачевское шоссе) – пр. Ново-Баварский – пр. Дзюбы;

№260: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – ул. Молочная — пер. Ковача – пер. Власовский – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ст. «Основа»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.