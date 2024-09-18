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Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта – улицу перекроют в Харькове

Общество 20:55   18.09.2024
Оксана Якушко
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта – улицу перекроют в Харькове

Завтра, 19 сентября, с 8:30 до 17:0 перекроют для транспорта участок на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с устранением последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и др.

Также в этот период не будут ходить автобусы по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.

В это время автобус №112 будет курсировать следующим образом: Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.

Читайте также: Завтра ограничат движение транспорта в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 сентября, с 8:30 до 17:0 перекроют для транспорта участок на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийской, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".