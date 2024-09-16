Завтра ограничат движение транспорта в одном из районов Харькова

Завтра, 17 сентября, с 8:30 до 17:00 движение транспорта на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийский будет запрещен, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с проведением работ по устранению последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова.

Также в этот период будет приостановлено движение автобусов по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.

В это время автобус №112 будет курсировать следующим образом: Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.