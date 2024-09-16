Завтра ограничат движение транспорта в одном из районов Харькова
Завтра, 17 сентября, с 8:30 до 17:00 движение транспорта на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийский будет запрещен, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с проведением работ по устранению последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова.
Также в этот период будет приостановлено движение автобусов по ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.
В это время автобус №112 будет курсировать следующим образом: Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);
в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: новые дома, транспорт, улица Олимпийская., Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 17 сентября, с 8:30 до 17:00 движение транспорта на ул. Олимпийской, на участке от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийский будет запрещен, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".