Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд

Завтра, 16 сентября, с 8:30 до 17:00 в Харькове перекроют движение транспорта по ул. Олимпийской (от пр. Петра Григоренко до дома №31 по ул. Олимпийской).

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по устранению последствий обстрела Дворца спорта. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и так далее», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Также в это время приостановят движение автобусов по улице Олимпийской (от Григоренко до Ландау). Изменится маршрут автобуса №112.

Он будет курсировать следующим образом: Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бульв. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»).

Читайте также: Харьковчане просят мэрию вернуть автобус с Салтовки на Новоселовку

В обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бульв. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.