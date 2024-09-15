Ліквідація наслідків удару по Палацу спорту в Харкові: перекриють проїзд

Завтра, 16 вересня, з 8:30 до 17:00 у Харкові перекриють рух транспорту на вул. Олімпійській (від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійській).

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з усунення наслідків обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова тощо”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Також у цей час призупинять рух автобусів вулицею Олімпійською (від Григоренка до Ландау). Зміниться маршрут автобуса №112.

Він курсуватиме так: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок “ХТЗ”).

У зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.