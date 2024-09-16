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Завтра обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова

Суспільство 17:49   16.09.2024
Оксана Якушко
Завтра обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова

Завтра, 17 вересня, з 8:30 до 17:00 рух транспорту по вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійський буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з проведенням робіт з усунення наслідків обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та ін.

Також у цей період буде припинений рух автобусів на вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до пр. Льва Ландау.

В цей час автобус №112 курсуватиме так: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

Читайте також: Ліквідація наслідків удару по Палацу спорту в Харкові: перекриють проїзд

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 17 вересня, з 8:30 до 17:00 рух транспорту по вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійський буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".