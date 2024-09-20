На три дні обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова
З 8:30 до 17:00 з 23 по 25 вересня рух транспорту буде заборонений по вул. Молочна на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Руставелі, Георгія Тарасенка, Богдана Хмельницького, пл. Небесної Сотні, пл. Захисників України, пр. Аерокосмічним та ін.
Також у цей період не ходитимуть трамваї на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова.
В цей час трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
Крім того, в цей період буде припинений рух автобусів на вул. Молочній, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача. На час проведення ремонтних робіт автобуси курсуватимуть так:
№ 32: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – вул. Іллі Коваля (у зворотному напрямку: вул. Гостомельська – вул. Радіотехнічна – Карачівське шосе) – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;
№260: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – ст. «Основа»;
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, транспорт, улица, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 18:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:30 до 17:00 з 23 по 25 вересня рух транспорту буде заборонений по вул. Молочна на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".