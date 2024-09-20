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На три дні обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова

Суспільство 18:27   20.09.2024
Оксана Якушко
На три дні обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова

З 8:30 до 17:00 з 23 по 25 вересня рух транспорту буде заборонений по вул. Молочна на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Руставелі, Георгія Тарасенка, Богдана Хмельницького, пл. Небесної Сотні, пл. Захисників України, пр. Аерокосмічним та ін.

Також у цей період не ходитимуть трамваї на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова.

В цей час трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Крім того, в цей період буде припинений рух автобусів на вул. Молочній, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача. На час проведення ремонтних робіт автобуси курсуватимуть так:

№ 32: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – вул. Іллі Коваля (у зворотному напрямку: вул. Гостомельська – вул. Радіотехнічна – Карачівське шосе) – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;

№260: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – ст. «Основа»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 18:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:30 до 17:00 з 23 по 25 вересня рух транспорту буде заборонений по вул. Молочна на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".