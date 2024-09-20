Жителі Москалівки та району Старого цирку в Харкові будуть без світла в суботу
Споживачі частини Новобаварського району Харкова (Москалівки та району Старого цирку) будуть знеструмлені з 8:00 до 18:00 21 вересня.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго» та пояснили тимчасові незручності необхідністю провести невідкладні ремонтні роботи.
Пізніше в обленерго уточнили, що будуть знеструмлені жителі частин двох районів – Основ’янського та Новобаварського.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електроенергія, москалевка, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживачі частини Новобаварського району Харкова (Москалівки та району Старого цирку) будуть знеструмлені з 8:00 до 18:00 21 вересня.".