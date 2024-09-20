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Жителі Москалівки та району Старого цирку в Харкові будуть без світла в суботу

Суспільство 19:19   20.09.2024
Олена Нагорна
Жителі Москалівки та району Старого цирку в Харкові будуть без світла в суботу

Споживачі частини Новобаварського району Харкова (Москалівки та району Старого цирку) будуть знеструмлені з 8:00 до 18:00 21 вересня.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго» та пояснили тимчасові незручності необхідністю провести невідкладні ремонтні роботи.

Пізніше в обленерго уточнили, що будуть знеструмлені жителі частин двох районів – Основ’янського та Новобаварського.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживачі частини Новобаварського району Харкова (Москалівки та району Старого цирку) будуть знеструмлені з 8:00 до 18:00 21 вересня.".