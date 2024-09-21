Live
  • Сб 21.09.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Большинство трамваев и троллейбусов вернулись на маршруты в Харькове

Общество 16:48   21.09.2024
Виктория Яковенко
Большинство трамваев и троллейбусов вернулись на маршруты в Харькове Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове большинство трамваев и троллейбусов, изменивших маршруты из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры, возобновили работу в обычном режиме.

Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас не курсирует только трамвай №12.

Кроме этого, по измененным маршрутам продолжает курсировать ряд троллейбусов:

№2 (часть 1): от разворотного круга«Пр. Жуковского» до пл. Конституции;

№2 (часть 2): от разворотного круга «Пр. Победы» до пр. Независимости;

№18: от разворотного круга «Больница скорой помощи» до пр. Независимости.

Читайте также: В Харькове изменили маршруты трамваи и троллейбусы: причина и как курсируют

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 21.09: удар КАБ – последствия, ситуация с транспортом
Главные новости Харькова 21.09: удар КАБ – последствия, ситуация с транспортом
21.09.2024, 17:13
Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов
Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов
21.09.2024, 13:11
Что пострадало в харьковской больнице, возле которой попал КАБ (видео)
Что пострадало в харьковской больнице, возле которой попал КАБ (видео)
21.09.2024, 13:38
На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция
На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция
21.09.2024, 15:04
Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 сентября: какой праздник и день в истории
21.09.2024, 06:00
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
21.09.2024, 17:10

Новости по теме:

09:34
Устроил ДТП и уехал: пьяного водителя без прав задержали копы
09:59
Ухудшение погоды на Харьковщине: патрульные призывают быть особо осторожными
10:51
ДТП в Харькове: сбили двух переходов
13:45
Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль
11:56
ДТП на Харьковщине: пострадали 7 человек, среди которых два ребенка (фото)

Вы читали новость: «Большинство трамваев и троллейбусов вернулись на маршруты в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове большинство трамваев и троллейбусов, изменивших маршруты из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры, возобновили работу в обычном режиме.".