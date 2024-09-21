Большинство трамваев и троллейбусов вернулись на маршруты в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове большинство трамваев и троллейбусов, изменивших маршруты из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры, возобновили работу в обычном режиме.
Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас не курсирует только трамвай №12.
Кроме этого, по измененным маршрутам продолжает курсировать ряд троллейбусов:
№2 (часть 1): от разворотного круга«Пр. Жуковского» до пл. Конституции;
№2 (часть 2): от разворотного круга «Пр. Победы» до пр. Независимости;
№18: от разворотного круга «Больница скорой помощи» до пр. Независимости.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове большинство трамваев и троллейбусов, изменивших маршруты из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры, возобновили работу в обычном режиме.".