Большинство трамваев и троллейбусов вернулись на маршруты в Харькове

В Харькове большинство трамваев и троллейбусов, изменивших маршруты из-за аварийного отключения напряжения и повреждения транспортной инфраструктуры, возобновили работу в обычном режиме.

Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас не курсирует только трамвай №12.

Кроме этого, по измененным маршрутам продолжает курсировать ряд троллейбусов:

№2 (часть 1): от разворотного круга«Пр. Жуковского» до пл. Конституции;

№2 (часть 2): от разворотного круга «Пр. Победы» до пр. Независимости;

№18: от разворотного круга «Больница скорой помощи» до пр. Независимости.