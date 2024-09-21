Екотерор РФ чи, може бути, підпал – Коваленко про пожежі на Харківщині
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко припустив, чому на Харківщині виникають масштабні пожежі.
«Вони можуть бути штучного характеру, їх можуть організовувати росіяни. В принципі, це такий екотерор, який завжди супроводжує російські військові операції. Навіть пожежі в Україні з 2014 року, які відбувалися, не всі були природні. Не всі вони були з необачності. Було багато підпалів, які саме виконували агенти Кремля, які діяли з того періоду на території України. І тому це взагалі не може бути чимось таким, ну якоюсь такою невірогідною версією», – сказав коваленко на Oboz.ua.
Але загалом, за даними Коваленка, пожежі окупанти можуть влаштовувати, щоб випалювати лісопосадки і зменшувати можливість ведення оборонних дій утримання тієї чи іншої позиції. Тому все залежить від того, саме де відбувається пожежа.
«Якщо це йдеться безпосередньо про лінію боєзіткнення, в більшості випадків це ефект від інтенсивних бойових дій. Якщо це тилова зона, скоріш за все це може бути підпал. Але, знову ж таки, не треба якось забувати і про природні якісь обставини. Підпали, вони мають за мету дестабілізацію внутрішньої ситуації, підвищення панічних настроїв. Тому це цілком постійний елемент впливу росіян в тил України. Я ще раз хочу зауважити, що завжди за кожним підпалом все одно будуть проведені слідчі дії, і людей, які цим займаються, буде заарештовано», – зазначив Коваленко.
Відео: Oboz.ua
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- Категорії: Події, Харків; Теги: коваленко, поджог, пожежа, рф, харківщина, экотеррор;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко припустив, чому на Харківщині виникають масштабні пожежі.".