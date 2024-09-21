Экотеррор РФ или, может быть, поджог – Коваленко о пожарах на Харьковщине

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко предположил, почему в Харьковской области возникают масштабные пожары.

«Они могут быть искусственного характера, их могут организовывать россияне. В принципе, это такой экотеррор, который всегда сопровождает российские военные операции. Даже пожары в Украине с 2014 года, которые происходили, не все были природными. Не все они были по опрометчивости. Было много поджогов, которые выполняли агенты Кремля, которые действовали с того периода на территории Украины. И потому это вообще не может быть чем-то таким, ну какой-нибудь такой невероятной версией», — сказал коваленко на Oboz.ua.

Но в целом, по данным Коваленко, пожары оккупанты могут устраивать, чтобы выжигать лесопосадки и уменьшать возможность ведения оборонных действий удержания той или иной позиции. Поэтому все зависит от того, где происходит пожар.

«Если речь идет непосредственно о линии боестолкновения, в большинстве случаев это эффект от интенсивных боевых действий. Если это тыловая зона, скорее всего это может быть поджог. Но, опять же, не надо как-то забывать и о каких-то природных обстоятельствах. Поджоги, они преследуют цель дестабилизации внутренней ситуации, повышения панических настроений. Поэтому это постоянный элемент влияния россиян в тыл Украины. Я еще раз хочу заметить, что всегда за каждым поджогом все равно будут проведены следственные действия, и люди, которые этим занимаются, будут арестованы», — отметил Коваленко.

Видео: Oboz.ua