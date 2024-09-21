Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Під артилерійським та мінометним вогнем противника на Харківщині сьогодні перебували населені пункти Степок та Студенок, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Один бій ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма КАБами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 17:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під артилерійським та мінометним вогнем противника на Харківщині сьогодні перебували населені пункти Степок та Студенок, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".