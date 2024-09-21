Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Під артилерійським та мінометним вогнем противника на Харківщині сьогодні перебували населені пункти Степок та Студенок, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Один бій ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма КАБами.