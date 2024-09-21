Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Под артиллерийским и минометным огнем противника на Харьковщине сегодня находились населенные пункты Степок и Студенок, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Синьковки, Степовой Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Один бой еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью КАБами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 17:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийским и минометным огнем противника на Харьковщине сегодня находились населенные пункты Степок и Студенок, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".