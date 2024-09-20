Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи: серед них троє дітей (відео)

Вже відомо про сімох постраждалих через “прильоти” по Харкову вечері 20 вересня, з них двоє дітей 10 та 12 років та підліток 17 років. Одну людину шпиталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.