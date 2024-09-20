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Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи: серед них троє дітей (відео)

Події 23:51   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи: серед них троє дітей (відео) скриншот

Вже відомо про сімох постраждалих через “прильоти” по Харкову вечері 20 вересня, з них двоє дітей 10 та 12 років та підліток 17 років. Одну людину шпиталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення”, – уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Як розповів на місці мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено контактну мережу та трамвайні колії.

«Дуже багато руйнувань – це лікарня, готель. Я не можу сказати, чому сюди цілився наш ворог, це центр Харкова, де знаходилися цивільні. Окрім цього є влучення, де постраждав приватний сектор. Тероризм РФ проти мирного населення Харкова», – зазначив мер.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що влучання двох ворожих бомб зафіксували у Шевченківському районі Харкова та ще однієї – у Київському районі. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало.
Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 23:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже відомо про сімох постраждалих через “прильоти” по Харкову вечері 20 вересня, з них двоє дітей 10 та 12 років та підліток 17 років. Одну людину шпиталізували, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".