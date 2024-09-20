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Число пострадавших в Харькове возросло до семи, среди них трое детей (видео)

Происшествия 23:51   20.09.2024
Виктория Яковенко
Число пострадавших в Харькове возросло до семи, среди них трое детей (видео) скриншот

Уже известно о семи пострадавших из-за «прилетов» по Харькову вечером 20 сентября, из них двое детей 10 и 12 лет и подросток 17 лет. Одного человека госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Четыре пациента больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Как рассказал на месте мэр Харькова Игорь Терехов, повреждены контактная сеть и трамвайные пути.

«Очень много разрушений — это больница, отель. Я не могу сказать почему сюда целился наш враг, это центр Харькова, где находились гражданские. Кроме этого есть попадания, где пострадал частный сектор. Терроризм РФ против мирного населения Харькова», — отметил мэр.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело по центральному району Харькова, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что попадания двух вражеских бомб зафиксировали в Шевченковском районе Харькова и еще одной — в Киевском районе. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 23:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о семи пострадавших из-за «прилетов» по Харькову вечером 20 сентября, из них двое детей 10 и 12 лет и подросток 17 лет. Одного человека госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".