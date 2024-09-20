Число пострадавших в Харькове возросло до семи, среди них трое детей (видео)

Уже известно о семи пострадавших из-за «прилетов» по Харькову вечером 20 сентября, из них двое детей 10 и 12 лет и подросток 17 лет. Одного человека госпитализировали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Четыре пациента больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения», — уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
Как рассказал на месте мэр Харькова Игорь Терехов, повреждены контактная сеть и трамвайные пути.
«Очень много разрушений — это больница, отель. Я не могу сказать почему сюда целился наш враг, это центр Харькова, где находились гражданские. Кроме этого есть попадания, где пострадал частный сектор. Терроризм РФ против мирного населения Харькова», — отметил мэр.